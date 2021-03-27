Политолог Валерий Карбалевич высказался о конфликте белорусских властей с незарегистрированным Союзом поляков Беларуси (СПБ). По его словам, организация стала заложницей белорусско-польских отношений.

Политолог Валерий Карбалевич высказался о конфликте белорусских властей с незарегистрированным Союзом поляков Беларуси (СПБ). По его словам, организация стала заложницей белорусско-польских отношений.Эксперт констатировал, что Минск не раз устраивал репрессии против поляков, чтобынадавить на Варшаву. Теперь же, по его мнению, нападки на СПБ более серьезны. Сейчас уголовное дело возбуждено по "тяжелой" статье, и это бьет не только по организации, но и по польскомуобразованию.Карбалевич отметил, что вся кампания против Польши ведется Александром Лукашенко искусственно. Членов СПБ обвиняют в том, что они проводят в республике незаконные действия с 2018 года. Также есть серьезное обвинение в "реабилитациинацизма".Политолог считает, что власти Белоруссии стремятся добиться нескольких целей. "Прежде всего, нужен постоянный внешний враг", – заявил Карбалевич. А Польша, по его мнению, для этого подходит лучше всего. Ведь здесь можно поиграть на исторических комплексах.По словам эксперта, в настоящий момент в Белоруссии живет порядка 400 тысячполяков. Политолог считает, что Александр Лукашенко боится, что СПБ может возглавить этих людей исподвигнуть на протесты и свержение власти.Карбалевич напомнил, что антипольскаякампания в республике стартовала сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года. Тогда глава государства обвинил Польшу в намерениях начать войну и присоединить Гродненскуюобласть.Эксперт заявил, что проводимая властями страны политика может привести к новым экономическим санкциям Евросоюза. По словам Карбалевича, , выиграть вкоторой у нее шансов не много.