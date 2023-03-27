Вера Брежнева заполучила желаемое необычным способом.
Вера Брежнева заполучила желаемое необычным способом.
Экс-участница группы
"ВИА Гра" Вера Брежнева спешно покинула Россию чуть больше года
назад. С того момента началась затяжная пауза в творчестве артистки. Сейчас она
вместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии, не собираясь
возвращаться.
Чтобы совсем не
заскучать дома, "беленькая" из "ВИА Гры" решилась на
творческий эксперимент. Певица записала новую песню, во время премьеры которой
предстала в новом образе. Поклонники были в шоке, увидев Веру Брежневу со
стрижкой каре, окрашенной в темный цвет. Некоторые не сразу поняли, что стало
причиной таких перемен. Первая мысль зрителей — неужели развод все-таки
случился?
Однако почти
сразу же Брежнева призналась в обмане. Во время участия в съемках она примерила
парик, чтобы получить свежие кадры. Певица очень рада, что многие поклонники
поддержали ее желание сменить образ, даже на время съемок.
Ради нового видео
Вера ездила в Варшаву одна. Оставившая мужа дома женщина заявила, что ей очень
повезло с командой. Атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, что не
может не радовать звезду.
"Я полгода
хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если
хочется", — рассуждает Вера Брежнева.