Вера Брежнева заполучила желаемое необычным способом.

Вера Брежнева заполучила желаемое необычным способом.Экс-участница группы"ВИА Гра" Вера Брежнева спешно покинула Россию чуть больше годаназад. С того момента началась затяжная пауза в творчестве артистки. Сейчас онавместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии, не собираясьвозвращаться.Чтобы совсем незаскучать дома, "беленькая" из "ВИА Гры" решилась натворческий эксперимент. Певица записала новую песню, во время премьеры которойпредстала в новом образе. Поклонники были в шоке, увидев Веру Брежневу сострижкой каре, окрашенной в темный цвет. Некоторые не сразу поняли, что сталопричиной таких перемен. Первая мысль зрителей — неужели развод все-такислучился?Однако почтисразу же Брежнева призналась в обмане. Во время участия в съемках она примерилапарик, чтобы получить свежие кадры. Певица очень рада, что многие поклонникиподдержали ее желание сменить образ, даже на время съемок.Ради нового видеоВера ездила в Варшаву одна. Оставившая мужа дома женщина заявила, что ей оченьповезло с командой. Атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, что неможет не радовать звезду."Я полгодахотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, еслихочется", — рассуждает Вера Брежнева.