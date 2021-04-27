Около 465 тысяч куличей выпекут в этом году к празднику Светлой Пасхи предприятия группы компаний «Delavant» - Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты. Это, примерно, на 15 тысяч больше, чем в ..

Около 465 тысяч куличей выпекут в этом году к празднику Светлой Пасхи предприятия группы компаний «Delavant» - Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты. Это, примерно, на 15 тысяч больше, чем в прошлом году.Куличи буквально на любой вкус. Самый любимый вот уже на протяжении многих лет Кулич «Творожный» — это продукт из взбитого натурального творога, с добавлением сухого цельного молока, муки и яиц. Украшен белой шоколадной глазурью, что делает его еще более вкусным и нежным. Кулич «Царский» сравнивают с тортом в красивой праздничной коробке. Он обладает нежной кексовой структурой и влажным мякишем, в составе только отборный дроблёный арахис и разноцветные цукаты. Царский украшен глазурью из белого шоколада с праздничным декором. Один из самых «ходовых» куличей — «Донской». Три вида кекса в разных весах, каждый из которых имеет своих поклонников.И сразу 4 новинки в этом году. Кулич «Воскресный» в упаковке – классический кулич с нежной структурой и большим содержанием изюма; два новых вида «Творожного» на отборном сливочном масле, сделанных по специальному заказу сетей «Перекресток» и «ВкусВилл». И «Владимирский» с творогом и изюмом, также сделанный по заказу сети «ВкусВилл».Вся куличная линейка хлебопекарной продукции компании производится на основе натуральных продуктов. Формовка осуществляется только руками. Вручную проводится и намазка, украшение куличей. Все процессы сопровождаются строжайшим соблюдением санитарных мер и требований. В ферментации тестовой заготовки используется технология мгновенной шоковой заморозки изделия. Вкусовые качества продукта от этого значительно выигрывают.