В 2021 году при возведении объекта освоено 67 млн рублей.
Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин провёл совещание, на котором обсуждались проблемы Рпенского проезда.
В 2021 году при возведении объекта освоено 67 млн рублей. Работы, выполненные на 13 млн, подрядчик уже готов сдать. Всего в текущем году на Рпенский проезд выделили 200 млн рублей из областного и 726 из федерального бюджетов.
Если ударные темпы работ сохранятся, то объект сдадут в декабре 2022 года, а не в апреле 2023, как это предусмотрено контрактом. Однако есть проблемы с закупкой стройматериалов - с осени 2020 года металл подорожал в два раза.
«в отношении руководителя ДСУ-3 не повлияет на строительство», - подчеркнул госслужащий.
В свою очередь, присутствовавший на мероприятии замглавы Владимира Сергей Сысуев рассказал, что ради Рпенского проезда снесли 14 домов, у которых имеются 35 собственников. С 15 уже заключены соглашения. Владимирцы получили компенсации. Интересно, что 5-6 собственников не согласны с предложенными условиями выкупа имущества.
Что касается стройки, то на сегодняшний день подрядчик устанавливает в створе проезда буронабивные сваи, переносит паропровод. После окончания половодья продолжится монтаж подпорных стен, строительство моста и переустройство инженерных коммуникаций и сооружений.