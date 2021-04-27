В военкоматах соблюдаются все санитарные требования, предусмотренные Роспотребнадзором. Сотрудники комиссариатов привиты от коронавируса.

Во Владимирской области стартовал весенний призыв. Весной и летом в армию уйдут 1500 владимирцев.«Служить они будут в границах Западного военного округа, небольшая часть отправится в Южный военный округ. Порядка 10 % призывников попадут в учебки, по окончании которых их распределят по воинским частям», – рассказал военный комиссар Владимирской области Олег Кувшинов.Новобранцы, отправляющиеся в армию, обеспечиваются медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами до прибытия в воинскую часть.Добавим, что в военкоматах соблюдаются все санитарные требования, предусмотренные Роспотребнадзором. Сотрудники комиссариатов привиты от коронавируса.