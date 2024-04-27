На трассе Р-132 в черте посёлка произошло ДТП, в котором пострадало восемь человек.

В день солидарности трудящихся, 1 мая 2023 года, в посёлке Боголюбово произошла трагедия. На трассе Р-132 «Золотое Кольцо» обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения ехала из Владимира в сторону Нижнего Новгорода. В автомобиле находилась семья женщины и её знакомые: двое детей, муж, а также трое друзей, в числе которых был один несовершеннолетний.Из-за отсутствия прав на вождение, опьянения и разных шин на задней оси женщина потеряла контроль над транспортным средством и выехала на встречную полосу. Автомобиль «Audi 100», в котором сидела обвиняемая, врезался в «Chevrolet Niva 212300». Трое из восьми пострадавших получили тяжкий вред здоровью.Суд уточняет, что зимой 2023 обвиняемая после употребления алкоголя во сне насмерть придавила четырёхмесячную дочь. В качестве наказания избрали меру наказания в виде трёх лет и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства. Также женщину ограничили в родительских правах по отношению к четырёхлетнему сыну и восьмилетней дочери.