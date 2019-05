"Золотую пальмовую ветвь" получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо

Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Главная награда присуждена ленте южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" (Gisaengchung).В выборе обладателя "Золотой пальмовой ветви" жюри, возглавляемое мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, было единодушно. Вслед за Квентином Тарантино, чья картина "Однажды в Голливуде" (Once upon a time in Hollywood) была показана на фестивале в тот же день, что и "Паразиты", южнокорейский постановщик попросил прессу не раскрывать интригу его фильма.Пон Чжу Хо - первый южнокорейский кинематографист, завоевавший высшую награду в Канне. По мнению рецензентов, он подтвердил, что является выдающимся постановщиком и острым критиком современного прагматического общества.Призом за лучшую мужскую роль отмечена актерская работа Антонио Бандераса в картине Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria). Это первая большая награда актера на кинофестивале. Сам Альмодовар не получил приза, хотя его картина, в которой также снималась Пенелопа Крус, долго лидировала в рейтинге киноэкспертов.Свою первую каннскую награду получила и англо-американская актриса Эмили Бичем. Приз за лучшую женскую роль присужден ей за работу в картине Джессики Хауснер "Малыш Джо" (Little Joe).Режиссер франко-сенегальского происхождения Мати Диоп удостоена Гран-при фестиваля за фильм "Атлантика" (Atlantique). Героинями своей первой полнометражной картины она избрала сенегальских женщин, чьи спутники уехали в Европу на поиски работы.Братья Люк и Жан-Пьер Дарденны, дважды увозившие с Каннского фестиваля "Золотую пальмовую ветвь" за фильмы "Розетта" (Rosetta, 1999), "Дитя" (L'Enfant, 2005), на этот раз отмечены призом за режиссуру. В драме "Молодой Ахмед" (Le Jeune Ahmed) они обратились к теме исламского радикализма.Приза жюри удостоены картина Ладжа Ли "Отверженные" (Les Misrables) о жизни в парижском пригороде и фильм Клебера Мендосы Фильо и Жулиано Дорнеля "Бакурау" (Bacurau) о небольшой бразильской деревне, исчезающей с карты со смертью ее старейшины. Специальным призом фестиваля награжден палестинский режиссер Элиа Сулейман за картину "Должно быть, это рай" (It Must Be Heaven).Наградой фестиваля за лучший сценарий отмечена картина Селин Скьямма "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu). Фильм, действие которого происходит во Франции XVIII века, рассказывает историю молодой художницы и ее творения.В этот же день фестиваль подвел итоги и других конкурсов. Поклонники авторского кино ждали итогов конкурса "Особый взгляд". Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в субботу завоевал фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Эта картина рассказывает о жизни в послевоенном Ленинграде.Это вторая награда Балагова на нынешнем фестивале - в пятницу он был удостоен премии конкурса "Особый взгляд" за режиссуру. Российский кинематографист теперь трижды лауреат Каннского фестиваля: в 2017 году он уже получил здесь премию ФИПРЕССИ за фильм "Теснота".В субботу был назван и обладатель музыкального приза Cannes Soundtrack. Испанский композитор Альберто Иглесиас стал лауреатом за музыку к картине "Боль и слава" Педро Альмодовара. Награду присудило жюри в составе 22 обозревателей ведущих французских изданий.На фестивале музыкант Элтон Джон представил свою кинобиографию "Рокетмен" (Rocketman). Главную роль в фильме исполнил валлийский актер и певец Тэрон Эджертон."Выдающаяся работа", - отозвался об этом фильме Декстера Флетчера продюсер российского фильма "Лето" Илья Стюарт. По его мнению, картина не уступает предыдущей работе Флетчера "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018), посвященной вокалисту британской группы Queen Фредди Меркьюри и собравшей в мировом прокате более $900 млн.В рамках фестиваля Алену Делону вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь" за выдающуюся работу в кино. Он получил награду из рук своей дочери - актрисы театра и кино Анушки Делон.