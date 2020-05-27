Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в социальной сети Вконтакте, что результаты его теста на коронавирус оказались положительными. Политик отметил, что пока никто из его окружения ..

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в социальной сети "Вконтакте", что результаты его теста на коронавирус оказались положительными. Политик отметил, что пока никто из его окружения не заразился.По последним данным, в Удмуртии инфекцию обнаружили у 583 жителей. Выздоровели 347 человек, умерли 14 пациентов. Девять заболевших находятся в тяжелом состоянии.