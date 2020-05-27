В конце января российский лидер отстранил от должности главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. В своем указе глава государства пояснил, что причиной такого решения стала утрата доверия к политику.

В конце января российский лидер отстранил от должности главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. В своем указе глава государства пояснил, что причиной такого решения стала утрата доверия к политику.Накануне стало известно, что недовольный губернатор решил оспорить решение президента России Владимира Путина. Он подал иск в Верховный суд России."Об оспаривании Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 №68 "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики", – указано в карточке производства, опубликованной на сайте суда.В документе также отмечено, что иск был подан на рассмотрение 20 мая. На следующий день он поступил в производство, а судебное заседание было назначено на утро 30 июня.Специалисты в области права полагают, что истец, скорее всего, будет ссылаться на размытую формулировку понятия "утрата доверия" в законодательстве. Однако с большой долей вероятности это приведет лишь к тому, что представители Верховного суда будут вынуждены пояснить решение Владимира Путина. Эксперты также обратили внимание, что последний раз с президентом судились по аналогичной причине более 20 лет назад.Стоит отметить, что Михаил Игнатьев был снят с должности после 10 лет пребывания во главе республики. Этому предшествовала череда скандальных инцидентов с его участием. Так, Игнатьев призывал "мочить" журналистов за критику и заставил одного из спасателей прыгать за ключами от новой служебной машины подобно дрессированному животному.