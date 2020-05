Влиятельное американское издание, близкое к Демократической партии США, The Washington Post опубликовала колонку, в которой без труда читается угроза для президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты посоветовали украинскому лидеру закрыть глаза на скандал, который может навредить американским демократам.

Влиятельное американское издание, близкое к Демократической партии США, The Washington Post опубликовала колонку, в которой без труда читается угроза для президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты посоветовали украинскому лидеру закрыть глаза на скандал, который может навредить американским демократам.Петр Порошенко уже больше года не является президентом Украины, однако по-прежнему так или иначе вредит следующему главе государства Владимиру Зеленскому. На этот раз он втянул своего преемника в международный скандал.Чтобы заставить весь мир забыть об опубликованных записях телефонных переговоров тогда еще президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, Демократическая партия, кажется, решила использовать весь свой арсенал. Одна из статей, при помощи которой было решено это сделать, появилась у The Washington Post.Авторы материала сходу назвали утечку дезинформацией, которую распространяет Россия. В следующем же предложении они признали, что соответствующий разговор действительно был, однако "в нем нет ничего страшного". И чтобы закрепить успех, американские журналисты решили пригрозить Владимиру Зеленскому.Авторы колонки в The Washington Post заявили, что если Киев начнет расследование странных и, возможно, коррупционных отношений Петра Порошенко с Джо Байденом, то это поставит под угрозу "долгосрочные отношения между Украиной и США". Проще говоря, Владимиру Зеленскому пообещали серьезные проблемы в том случае, если он попытается отстоять интересы своей страны.Напомним, бывший народный депутат Украины Андрей Деркач предал огласке запись телефонного разговора Петра Порошенко с Джо Байденом. Из него стало ясно, что тогдашний президент Украины сильно зависим от американского политика и буквально выполняет его инструкции.При этом в стране вела сомнительную с точки зрения законности деятельность нефтегазовая компания Burisma. В ней работал сын Джо Байдена Хантер. Прокурора, который вел расследование этого дела, отправил в отставку Петр Порошенко.