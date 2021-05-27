Теперь в Банке ДОМ.РФ сниженная процентная ставка по Семейной ипотеке. Оформление кредита на покупку квартир или рефинансирование взятых в других банках кредитов возможно по ставке от 5%, на ИЖС — от 4,7%.

Теперь в Банке ДОМ.РФ сниженная процентная ставка по Семейной ипотеке. Оформление кредита на покупку квартир или рефинансирование взятых в других банках кредитов возможно по ставке от 5%, на ИЖС — от 4,7%.Льготная ставка будет зафиксирована на весь срок кредитования (до 30 лет). Программа доступна для семей с двумя или более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 г. Деньги можно направить как на покупку жилья на первичном рынке, так и на готовые квартиры от застройщиков, рефинансирование квартир, купленных у застройщиков на первичном или вторичном рынке, а также на строительство частных домов.С помощью „Семейной ипотеки мы помогаем семьям с детьми приобрести собственное жилье, спрос на программу растет из года в год, это одно из важнейших направлений поддержки многодетных семей в улучшении жилищных условий. Что немаловажно, она не только повысила доступность ипотеки, но и сделала возможной покупку квартир большей площади. Жилплощадь, покупаемая нашими клиентами в рамках госпрограммы, с начала 2021 года в среднем увеличилась почти на 25%, — отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.Программа Семейная ипотека доступна с 1 января 2018 года в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина. На текущий момент льготные кредиты получили более 12 тысяч заемщиков на сумму более 34 миллиардов рублей. Банк входит в ТОП-3 лидеров по выдаче Семейной ипотеки.Для подачи заявки на ипотеку онлайн необходимо зайти на сайт Банка ДОМ.РФ, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту также можно погасить без личного визита в офис и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предоставляются различные бонусы и кешбэк. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.Справочная информация:Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей, и 6 миллионов рублей — для других субъектов РФ. Минимальная ставка доступна при оплате первоначального взноса от 30% для действующих и будущих клиентов, которые получают заработную плату на карту Банка ДОМ.РФ вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель. Возможен дистанционный способ подтверждения доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, она заказывается через сотрудника банка. Первоначальный взнос составляет от 15%.