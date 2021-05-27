18 водителей привлечены к административной ответственности в результате профилактического мероприятия «Тонировка»

27 мая 2021 года во Владимире отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД, оснащенная техническими приборами измерения светопропускаемости автомобильных стекол, провела массовую проверку водителей транспортных средств. В результате рейда было выявлено 18 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям технического регламента. На водителей были составлены административные материалы и выданы 4 требования по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.Госавтоинспекция напоминает: управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также демонстрирует открытое пренебрежение к требованиям законодательства.В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, сумерки) «тонированные» автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижает их различимость.Сотрудники полиции призывают водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению норм Правил дорожного движения и технического регламента.В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» выдаются требования о прекращении противоправного действия. В случае не устранения следует возбуждение административного производства по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.