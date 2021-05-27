Купальный сезон планируют открыть в первый день лета.

Во Владимирской области к 1 июня планируют открыть 53 пляжа.Водная обстановка находится на постоянном контроле МЧС.«К 26 мая можно констатировать, что весеннее половодье на реке Клязьма прошло без происшествий. В Вязниковском районе в связи с восстановлением транспортного сообщения по понтонному мосту закрылась лодочная переправа», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.С 1 июня в регионе запланировано открытие купального сезона. Список специально отведенных мест для отдыха владимирцев не изменился. Госинспекторы ГИМС МЧС проводят их освидетельствование. Планируется, что к первому дню лета в области откроют 53 пляжа. Во Владимире для горожан готовят территории у Содышки, озёрах Семязино и Глубокое, а также на Улыбышевских карьерах.Одновременно с подготовкой купальных мест спасатели ведут профилактическую работу по разъяснению правил безопасности в учебных заведениях.«Центр ГИМС обращает внимание, что основная задача по обеспечению безопасности детей лежит на плечах родителей. Будьте в курсе того, где отдыхают ваши дети, разъясняйте правила поведения, которые необходимо соблюдать во время нахождения в воде», - обратились сотрудники МЧС к жителям Владимирской области.При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить в единую диспетчерскую службу 112.