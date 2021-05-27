Слова польского президента вызвали массу возмущений у россиян. Жесткий ответ Анджею Дуде поступил из Государственной Думы.

Слова польского президента вызвали массу возмущений у россиян. Жесткий ответ Анджею Дуде поступил из Государственной Думы.Первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин уверен, что Россия не должна реагировать на слова президента Польши. Депутат считает, что подобным образом Дуда стремится повысить репутацию на Западе.Во время интервью радиостанции «Говорит Москва» Шерин связал позицию Польши с низким уровнем политической культуры и большой историей ущемлений. «Закомплексованность Польши дает соответствующие плоды», – заявил политик.Депутат отметил, что Польша находится под большим давлением США, поэтому ее лидер пытается заработать авторитет на Западе за счет оскорбления России.Телеведущий Владимир Познер тоже не остался в стороне. Журналист назвал президента Дуду «антирусским» политиком, призвав российские власти проигнорировать его слова. «В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», – цитирует его .Познер уверен, что реагировать на подобные заявление «ниже собственного достоинства», потому что это дает авторам чувство удовлетворенности тем, что они смогли нас задеть.Напомним, ранее при посещении Грузии и призвал международное сообщество реагировать на ее якобы агрессивное поведение.