Надземный пешеходный переход частично обрушился в результате ДТП с грузовиком на 55-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По данным , инцидент произошел возле населенного пункта ..

Надземный пешеходный переход частично обрушился в результате ДТП с грузовиком на 55-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По данным , инцидент произошел возле населенного пункта Байболовка.44-летний водитель за рулем КамАЗа забыл опустить кузов и снес металлическую конструкцию моста. К счастью, мужчина остался жив. После инцидента он был госпитализирован с травмами, а полицейские начали проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, пишет .