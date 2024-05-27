Значения средней суточной температуры во Владимирской области будут превышать норму на 4-5°. Лето...

Значения средней суточной температуры во Владимирской области будут превышать норму на 4-5°.Лето близко! Значения средней суточной температуры в ближайшую пятидневку будут превышать норму на 4-5°. Днём в середине недели синоптики прогнозируют до 30°C.Специалисты Гидрометцентра России обращают внимание на то, что индекс УФ-облученности будет также достигать высоких значений.Следует соблюдать меры предосторожности и позаботится о защите от прямых солнечных лучей.28 мая (во вторник) во Владимире (и во Владимирской области) будет ясно и жарко, без осадков, до 25°C.Атмосферное давление чуть понизится, до 753 мм ртутного столба. Влажность — 60%. Ветер — юго-западный, до 2 метров в секунду.Ночью температура опустится до +14°C.Народный прогноз погоды на 28 мая:Паутина летает – к знойному лету.День выдался теплый — лето будет жарким.Красное солнце на рассвете — летом ждите много пожаров.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений