Об этом поделились представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.

65 тысяч владимирских школьников освоили курс «Россия – мои горизонты». Об этом поделились представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.«Ученикам рассказали о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях», – сказано в пресс-релизе.Всего для ребят было проведено 34 урока, проходили занятия внеурочно, как, например, проект «Билет в будущее», организованный в рамках национального проекта «Образование». Цель подобных мероприятий – подготовить новое поколение профессионалов.