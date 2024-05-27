За четыре месяца 2024 года популярность сервиса «Ростелеком Книги» выросла во Владимирской области на 40%, а общее число пользователей превысило 15 тысяч. При этом эксперты компании ожидают еще

За четыре месяца 2024 года популярность сервиса «Ростелеком Книги» выросла во Владимирской области на 40%, а общее число пользователей превысило 15 тысяч. При этом эксперты компании ожидают еще больший всплеск популярности услуги вовремя предстоящих школьных каникул. «Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и крупнейшей российской онлайн-библиотеки «ЛитРес». Здесь представлено более 300 тысяч электронных и