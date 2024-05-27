В минувшие выходные пешие жители Владимира также пострадали в дорожных происшествиях. Был и смертельный случай. Он произошел около шести часов вечера 26 мая на улице Растопчина. Как

В минувшие выходные пешие жители Владимира также пострадали в дорожных происшествиях. Был и смертельный случай. Он произошел около шести часов вечера 26 мая на улице Растопчина. Как утверждают в социальных сетях очевидцы, водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» сел за руль подшофе. Сбив двух женщин на Пекинке, он вышел из машины, посмотрел на пострадавших и уехал. 85-летняя