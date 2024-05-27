Платные парковки в центре Владимира, новая спортплощадка за “Полярисом” и другие планы властей на ближайший год. На актуальные вопросы, которые волнуют горожан, глава города Дмитрий

Платные парковки в центре Владимира, новая спортплощадка за “Полярисом” и другие планы властей на ближайший год. На актуальные вопросы, которые волнуют горожан, глава города Дмитрий Наумов отвечал в прямом эфире Центра управления регионом. Затронули тему парковочных мест, которая так активно обсуждается среди владимирцев. Недавно эта тема остро стояла в контексте ликвидации карманов для автомобилей на