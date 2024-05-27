Появилась официальная информация о смертельном ДТП во Владимире По официальной информации...

Появилась официальная информация о смертельном ДТП во ВладимиреПо официальной информации пресс-службы УМВД России (по Владимирской области) накануне — 26 мая во Владимире произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.Около 17:50 на улице Растопчина водитель автомобиля допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.В результате ДТП погибла женщина (1939 года рождения), а другая жительница города (1974 года рождения) была госпитализирована.Сообщается, что водитель с места ДТП скрылся.Сотрудниками Госавтоинспекции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность водителя, а также место его нахождения установили. Им оказался местный житель 1983 года рождения.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные и иные действия, направленные на установление причин и обстоятельств трагедии.Фото: https://t.me/podslushano_v_dobrom