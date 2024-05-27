В Кольчугино загорелся торговый центр «Орбита». ЧП произошло утром в субботу, 25 мая. Он находится на улице Ленина, 13. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 9 утра. На большой площади

В Кольчугино загорелся торговый центр «Орбита». ЧП произошло утром в субботу, 25 мая. Он находится на улице Ленина, 13. Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 9 утра. На большой площади полыхала кровля здания. Евгения Плаксий, зам. начальника пресс-службы МЧС области Площадь пожара составила 200 кв.м. Погибших и пострадавших на пожаре нет. На месте работали