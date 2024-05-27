Об этом сообщают представители регионального Управления ФССП.

С начала 2024 года приставы взыскали 136 миллионов рублей за долги по алиментам. Об этом сообщают представители регионального Управления ФССП.По информации службы судебных приставов, на сегодняшний день находится более 4,7 тысяч производств по взысканию алиментов. Чтобы ускорить выплату, 3,1 тысячи должников лишены права выезжать за пределы России, также 1,3 тысяча людей ограничена в водительских правах.Кроме того, силами ФССП к уголовной ответственности привечено 129 неплательщиков, а к административной – 297.