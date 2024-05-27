Смотрите Вести в 14:30: Владимирские львицы стали чемпионами высшей лиги Курс раненого бойца -...

Смотрите "Вести" в 14:30: Владимирские львицы стали чемпионами высшей лигиКурс раненого бойца- Врачи Пигановского медцентра возвращают к полноценной жизни ветеранов спецоперации.Путешествие "Тритона"- Школьница из Коврова с помощью кораблика на пульте управления исследовала Клязьму. Какие показатели реки вызывают опасения?Львицы и львы- Владимирские львицы стали чемпионами высшей лиги, а футболисты продолжают борьбу за выживание в лиге второй. Спортивные итоги выходных.