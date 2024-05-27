ДТП случилось в минувшее воскресенье, 26 мая, в 17:40. 20-летняя девушка пострадала под колесами машины на перекрестке возле дома №75Б на улице Большой Московской. Это рядом с Ильинским сквером. В

ДТП случилось в минувшее воскресенье, 26 мая, в 17:40. 20-летняя девушка пострадала под колесами машины на перекрестке возле дома №75Б на улице Большой Московской. Это рядом с Ильинским сквером. В социальных сетях появились кадры с авторегистратора, на которых видно момент аварии. Судя по всему, девушка пыталась перебежать дорогу, но машина оказалась быстрее. В ГИБДД подтвердили,