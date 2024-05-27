В Радужном идет активный набор ребят в команду футбольной школы Как сделать гол не только точным,...

В Радужном идет активный набор ребят в команду футбольной школыКак сделать гол не только точным, но и с красивой комбинацией, знают в футбольной школе Радужного. За тренировкой ребят в спорткомплексе "Кристалл" наблюдал Фёдор Лалакин.Кристально чистый гол с красиво разыгранной комбинации. Здесь, в футбольной школе ребята тренируются под руководством опытных тренеров.Занятия проходят в Спортивном комплексе "Кристалл". У каждого юного футболиста свой образец для подражания в большом футболе.Данила Скотнов:- Я больше ровняюсь на бразильских футболистов...команда очень дружная, мне нравится здесь тренироваться...Потом - я не знаю, скорее всего, Торпедо Владимир.Ко всем игрокам индивидуальный подход. Специалисты стараются сделать из ребят команду не только на поле, но и за его пределами. Моральная составляющая перед игрой не менее важна, чем физическая, - уверены здесь.Николай Жданов, тренер:- Лето - самое время для игры в футбол. Поздравляю с началом открытия сезона, приглашаю к нам на тренировки. Будем развивать такие физические качества, как ловкость, скорость. Пора оторваться от телефонов, от планшетов, особенно приветствуются дети, которые не выпускают мяч из рук.Летний футбольный сезон скоро начнётся. "Кристалл" ждет новых ребят, готовых тренироваться и побеждать. В команду идет активный набор, главное - это желание и спортивный настрой.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".