Набережную реки Колокша в Юрьев-Польском отремонтировали всего год назад. А недавняя прокурорская проверка выявила, что доски и плитки снова отваливаются. Надзорное ведомство внесло

Набережную реки Колокша в Юрьев-Польском отремонтировали всего год назад. А недавняя прокурорская проверка выявила, что доски и плитки снова отваливаются. Надзорное ведомство внесло очередное представление подрядчику. Набережную в Юрьев-Польском построили в 2022 году. Контракт между администрацией и фирмой ООО «Трансспецстрой» был заключен в апреле. Его стоимость – больше десяти миллионов рублей. Подрядчик выполнил работы в