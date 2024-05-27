Владимирцам рассказали, какая рыба полезнее: морская или пресноводная Всем известно, что здоровый...

Владимирцам рассказали, какая рыба полезнее: морская или пресноводнаяВсем известно, что здоровый полноценный рацион должен включать в себя рыбу. Диетологи рекомендуют ее есть хотя бы два раза в неделю.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» объяснили, почему морская рыба полезнее пресноводной.Пресноводная рыба уступает морским обитателям, прежде всего, - по содержанию полезных микроэлементов: марганца, меди, фтора и йода.Меньше вероятность заражения паразитами при употреблении морской рыбы, потому что речная вода обычно грязнее, чем океаническая. Она содержит больше полезных жиров и много полиненасыщенных кислот, которые благоприятно влияют на состояние кожи, ногтей, волос.Среди всех видов морских рыб особо выделяют красную (лосось, кету, форель семгу и горбушу), не менее вкусны и полезны - сельдь и скумбрия, минтай, треска и хек.Но не будем принижать достоинства речной рыбы! Включать ее в свой рацион можно и нужно.Главное – соблюдать простые правила безопасности:- Покупать рыбу в проверенных местах,- Не ловить в грязных водоемах.- Перед едой провести тщательную термическую обработку рыбы.Конечно, речная рыба не так богата микроэлементами и жирными кислотами, как морская, но все равно это диетический белковый продукт, который мы ценим за многообразие вкусов и доступность.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений