Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.

Владимирцы смогут пожаловаться на нарушения при проведении ЕГЭ на телефон «горячей линии». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региональной прокуратуры.Связано это, конечно, с тем, что в образовательных учреждениях началась государственная итоговая аттестация. Рассказать о своих недовольствах можно будет по будням с 9:00 до 18:00, в пятницу – до 16:45. Телефон: 8 (4922) 32-39-43.«Соблюдение прав обучающихся находится на постоянном контроле органов прокуратуры», – пишут в заключение сотрудники надзорного ведомства.