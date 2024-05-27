В этом году исполняется 300 лет с момента перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В честь этого по тому же самому маршруту проходит

В этом году исполняется 300 лет с момента перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В честь этого по тому же самому маршруту проходит автомобильный крестный ход. Лаврская икона и частица мощей уже прибыли в областную столицу. Во Владимире святыня расположилась в Богородице-Рождественском монастыре. Именно здесь мощи князя Александра Невского находились