Во Владимирской области на видео засняли лай длиннохвостой неясыти
Сова отпугивает людей от гнезда...
Во Владимирской области на видео засняли лай длиннохвостой неясыти
Сова отпугивает людей от гнезда похожим на гавканье звуком. В лесу его действительно можно перепутать с лаем маленькой собаки. Это сигнал и тревоги и угрозы одновременно - так матери-совы защищают своих птенцов.
Услышав этот звук, нужно быть аккуратнее, - если сова чувствует опасность для потомства, - она может напасть на человека.