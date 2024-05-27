Во Владимирской области на видео засняли лай длиннохвостой неясыти Сова отпугивает людей от гнезда...

Во Владимирской области на видео засняли лай длиннохвостой неясытиСова отпугивает людей от гнезда похожим на гавканье звуком. В лесу его действительно можно перепутать с лаем маленькой собаки. Это сигнал и тревоги и угрозы одновременно - так матери-совы защищают своих птенцов.Услышав этот звук, нужно быть аккуратнее, - если сова чувствует опасность для потомства, - она может напасть на человека.