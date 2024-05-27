Жителю Гусь-Хрустального района предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых...

Жителю Гусь-Хрустального района предъявлено обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ.Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя одного из поселков Гусь-Хрустального района.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщают, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».В апреле (в результате оперативно-розыскных мероприятий) сотрудники уголовного розыска обнаружили в гараже у обвиняемого две металлических банки с сыпучим веществом.По результатам проведенного исследования, в банках хранился дымный и бездымный порох общей массой более 560 граммов, который относится к взрывчатым веществам метательного действия.Свою вину в незаконном хранении пороха мужчина признал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений