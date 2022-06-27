Москвичи и гости столицы накануне простились с Юрием Шатуновым.

Москвичи и гости столицы накануне простились с Юрием Шатуновым.Траурная церемония была организована в похоронном зале Троекуровского кладбища. На том же кладбище будет погребена урна с прахом Юрия Шатунова уже после закрытого прощания с участием семьи покойного. Несмотря на любовь миллионов и поистине народное признание артиста, близким Шатунова не дали для него бесплатного места на кладбище. Как выяснилось, помог в этом дорогостоящем деле Игорь Крутой.Именно Крутой выкупил место на кладбище для знаменитого солиста "Ласкового мая". Как сообщила "КП", Игорь Яковлевич – единственный, кто предложил материальную помощь семье Шатунова среди представителей российского шоу-бизнеса. Судя по всему, похороны исполнителя влетели щедрому композитору в копеечку. По словам директора покойного – Аркадия Кудряшова, только место на погосте стоило больше трех миллионов рублей. С организационными вопросами семье помогли друзья Шатунова.По информации СМИ, Крутой некогда работал с Шатуновым. Именно под крылом его компании исполнитель хита "Белые розы" в начале 2000-ых триумфально вернулся на сцену. Все сотрудники Крутого запомнили артиста как скромного и деликатного парня, с которым было приятно работать.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, сыграл Иосиф Кобзон.