Врач назвала случай подростка невероятным.

Врач назвала случай подростка невероятным.В Видном 15-летний школьник обратился к врачу с жалобой на потерю сознания. Во время обследования в крупном сосуде шеи подростка обнаружили большой тромб, закрепленный только с одной стороны. Ребенок мог умереть. "Это невероятный случай, потому что в таком возрасте тромбов у пациентов не бывает", – цитирует врача Полину Лаврову .В настоящий момент подросток находится под наблюдением специалистов. Ему назначены разжижающие кровь препараты. Врачи полагают, что состояние школьника – последствие перенесенного им недавно ковида.Стоит отметить, что в последнее время болезни "помолодели". Молодым людям ставят диагнозы, которые не так давно встречались лишь у пожилых пациентов. Например, гипертония, атеросклероз, инсульты и инфаркты. По мнению врача из Одинцова Павла Бережанского такое наблюдается в основном из-за изменившегося образа жизни. Его слова приводит интернет-издание .