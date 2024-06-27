На дорогах Владимирской области появятся 130 новых знаков.

По информации пресс-службы регионального Правительства, в рамках национального проекта по обустройству дорожной инфраструктуры во Владимирской области будет установлено около 140 элементов безопасности. Специалисты проведут работы по обновлению дорожного покрытия, установке тротуаров, светофоров, дорожной разметки, дорожных знаков и барьерных ограждений.В рамках проекта во Владимирской области будет установлено более 1100 погонных метров барьерных ограждений, 1550 погонных метров тротуаров, 5000 погонных метров дорожной разметки, 130 дорожных знаков и 435 погонных метров пешеходных ограждений.