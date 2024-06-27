Как и вся Россия, Владимир отметит День молодежи. Мероприятия состоятся 29 июня, в субботу, в Центральном парке с 16:00 до десяти часов вечера. По словам организаторов, все праздничные активности
<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2024-blogery-kvizy-molodye-semi-zozh-i-muzykalnye-gruppy-kak-vo-vladimire-projdet-den-molodezhi.html" target="_blank">Блогеры, квизы, молодые семьи, ЗОЖ и музыкальные группы: как во Владимире пройдет День молодежи?</a> - Как и вся Россия, Владимир отметит День молодежи. Мероприятия состоятся 29 июня, в субботу, в Центральном парке с 16:00 до десяти часов вечера. По словам организаторов, все праздничные активности
[url=https://33live.ru/novosti/27-06-2024-blogery-kvizy-molodye-semi-zozh-i-muzykalnye-gruppy-kak-vo-vladimire-projdet-den-molodezhi.html]Блогеры, квизы, молодые семьи, ЗОЖ и музыкальные группы: как во Владимире пройдет День молодежи?[/url] - Как и вся Россия, Владимир отметит День молодежи. Мероприятия состоятся 29 июня, в субботу, в Центральном парке с 16:00 до десяти часов вечера. По словам организаторов, все праздничные активности