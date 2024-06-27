Как и вся Россия, Владимир отметит День молодежи. Мероприятия состоятся 29 июня, в субботу, в Центральном парке с 16:00 до десяти часов вечера. По словам организаторов, все праздничные активности

Как и вся Россия, Владимир отметит День молодежи. Мероприятия состоятся 29 июня, в субботу, в Центральном парке с 16:00 до десяти часов вечера. По словам организаторов, все праздничные активности проходили конкурсный отбор, были выбраны самые интересные. Пожалуй, одной из самых актуальных и необычных частей программы будут мастер-классы по ведению социальных сетей и выстраиванию личного бренда