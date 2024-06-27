Кейт Миддлтон продолжает борьбу с раком. Публика узнала о ее заболевании весной, после чего она временно отстранялась от публичных мероприятий для прохождения лечения.

Кейт Миддлтон продолжает борьбу с раком. Публика узнала о ее заболевании весной, после чего она временно отстранялась от публичных мероприятий для прохождения лечения.Появление Кейт на параде Trooping the Colour в июне стало первым шагом к возвращению в общественную жизнь. Столкнувшись с последствиями химиотерапии, которые могут сказаться на внешности, Кейт Миддлтон и ее стилисты приложили значительные усилия, чтобы скрыть изменения, вызванные лечением.В подготовке к публичному выходу принцессы использовались парик, наращивание бровей и интенсивный макияж. Эти меры были направлены на замаскирование возможных последствий химиотерапии, таких как выпадение волос.Стилист Аннита Руис подчеркнула, что работа над образом Кейт Миддлтон перед парадом требовала значительного времени и усилий. Важно отметить, что несмотря на все усилия по скрытию следов борьбы с болезнью, пользователи соцсетей заметили изменения во внешности принцессы. Они обратили внимание на худобу, осунувшееся лицо и мешки под глазами.Тем не менее, Кейт Миддлтон продолжала улыбаться и демонстрировать позитивный настрой на мероприятии, несмотря на возможные трудности, с которыми ей пришлось столкнуться. Ее появление послужило примером силы духа и решимости в борьбе с тяжелым заболеванием.