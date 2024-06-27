В Петушках предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды на соседний земельный участок.
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В Петушках предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды на соседний земельный участок.
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали, что ещё в середине апреля текущего года в результате аварийной ситуации, возникшей на одном из промышленных предприятий города Петушки, специализирующегося на производстве пластмассовых изделий, неочищенные сточные воды были сброшены на рельеф местности.
В результате произошло загрязнение земельного участка промышленными стоками.
Тогда прокурором в отношении виновного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ («несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий...»).
В настоящее время Верхне-Волжским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования производится расчёт вреда, причиненного окружающей среде.
Кроме того, по результатам оценки прокурором будет рассмотрен вопрос об уголовном преследовании виновного лица.
Уточняется, что в настоящее время сброс сточных вод на почву не происходит.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области