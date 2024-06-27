В Петушках предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды на соседний земельный участок. В...

В Петушках предприятие сбрасывало неочищенные сточные воды на соседний земельный участок.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали, что ещё в середине апреля текущего года в результате аварийной ситуации, возникшей на одном из промышленных предприятий города Петушки, специализирующегося на производстве пластмассовых изделий, неочищенные сточные воды были сброшены на рельеф местности.В результате произошло загрязнение земельного участка промышленными стоками.Тогда прокурором в отношении виновного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ («несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий...»).В настоящее время Верхне-Волжским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования производится расчёт вреда, причиненного окружающей среде.Кроме того, по результатам оценки прокурором будет рассмотрен вопрос об уголовном преследовании виновного лица.Уточняется, что в настоящее время сброс сточных вод на почву не происходит.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области