Соответствующий закон разработали депутаты регионального Заксобрания.

Владимирцев будут штрафовать за сбор грибов. Соответствующий закон разработали депутаты регионального Заксобрания.Теперь за нарушение правил сбора «недревесных, лекарственных и пищевых ресурсов» будут выписываться штрафы в размере от 1000 до 5000.Напомним, в 2007 году парламентарии уже пытались как-то урегулировать этот вопрос и ввели закон, где подробно описывалось, что пинать грибы нельзя, вырывать – тоже. Сейчас же вдобавок к этому появились ещё и штрафы.