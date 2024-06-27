Убийство произошло в микрорайоне Коммунар. В июле прошлого года 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между осужденной и ее свекром возник конфликт. Тогда

Убийство произошло в микрорайоне Коммунар. В июле прошлого года 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между осужденной и ее свекром возник конфликт. Тогда женщина схватила нож и вонзила его в 62-летнего родственника. Мужчина скончался на месте. В это время в квартире находилась жена погибшего. Она рассказала о жутком происшествии соседям