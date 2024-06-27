Убийство произошло в микрорайоне Коммунар. В июле прошлого года 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между осужденной и ее свекром возник конфликт. Тогда
<a href="https://33live.ru/novosti/27-06-2024-vo-vladimire-vynesli-prigovor-mestnoj-zhitelnice-kotoraya-ubila-svoego-svekra-iz-za-deneg.html" target="_blank">Во Владимире вынесли приговор местной жительнице, которая убила своего свекра из-за денег</a> - Убийство произошло в микрорайоне Коммунар. В июле прошлого года 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между осужденной и ее свекром возник конфликт. Тогда
[url=https://33live.ru/novosti/27-06-2024-vo-vladimire-vynesli-prigovor-mestnoj-zhitelnice-kotoraya-ubila-svoego-svekra-iz-za-deneg.html]Во Владимире вынесли приговор местной жительнице, которая убила своего свекра из-за денег[/url] - Убийство произошло в микрорайоне Коммунар. В июле прошлого года 29-летняя женщина пришла к родителям мужа, чтобы попросить у них денег. Между осужденной и ее свекром возник конфликт. Тогда