Татьяна Буланова в личном блоге опубликовала снимок, которому почти три десятка лет. Певица уточнила, что кадр сделан во время первой в ее жизни фотосессии.

Татьяна Буланова в личном блоге опубликовала снимок, которому почти три десятка лет. Певица уточнила, что кадр сделан во время первой в ее жизни фотосессии.На фотографии перед зрителями предстала румяная девушка с модным макияжем. Как заявила артистка, жизнь проносится перед глазами, когда она смотрит на этот портрет. Также Татьяна Буланова добавила, что люди не меняются, а просто добавляют к характеру опыт и уверенность. "Все остается, как было", – говорит звезда.Как отметили поклонники, они прекрасно помнят это изображение знаменитости. Именно этот снимок совсем еще юной Тани появился на обложке альбома "Не плачь". В комментариях под кадром фанаты вспомнили приятные моменты, связанные с творчеством артистки."Я эту пластинку до дыр заслушала, мне было 13 лет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Татьяна, хочу сказать спасибо за ваше творчество. Ведь, песня "Не плачь" вчера стала главной песней нашего выпускного вечера", "Помню мы пели с подружкой (Надей, где же теперь она...) все ваши песни наизусть, записывали в тетрадки, устраивали концерты на улице, эх...детство, детство", – написали поклонники .26 Июл 2020 в 5:19 PDT