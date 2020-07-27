Зачастую россияне оплачивают даже те коммунальные услуги, которыми не пользуются. Однако не всем известно, что лишних затрат можно избежать.

Зачастую россияне оплачивают даже те коммунальные услуги, которыми не пользуются. Однако не всем известно, что лишних затрат можно избежать.К примеру, если человек не слушает радио, то он может отказаться от предоставления радиоточки. Если счет за услуги приходит в едином платежном документе, то для отключения услуги следует обратиться с соответствующей просьбой в многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Мои документы".Аналогичным образом можно отказаться от общедомовой телеантенны. Однако в этом случае нужно подать заявление поставщику услуги. Также можно отключить домашний телефон. Однако перед тем, как обращаться за отключением той или иной услуги, нужно убедиться в отсутствии задолженностей.Отдельного внимание заслуживает страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Оплата страховки носит добровольный характер и позволяет возместить ущерб в случае потери жилья. В настоящее время графа о страховании имеется в квитанциях жителей Москвы, но практику планируется применять по всей стране. В среднем, за страховку придется платить от 300 до 700 рублей в год.Специалисты отмечают, что прежде, чем перестать оплачивать какую-либо из услуг, следует дождаться ее отключения. В противном случае можно остаться в должниках и переплачивать за пени. Кроме того, не оплатив лишь один из счетов, можно задолжать по всем остальным, поскольку оплата равномерно распределяется по всем пунктам в квитанции.