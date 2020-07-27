Специалисты Роспотребнадзора провели масштабное исследование коронавируса. Ученые выяснили, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны в борьбе с COVID-19.

Специалисты Роспотребнадзора провели масштабное исследование коронавируса. Ученые выяснили, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны в борьбе с COVID-19.Сотрудники ведомства изучили жизнеспособность вируса на различных поверхностях. Они установили, что инфекция может сохраняться более двух суток на стекле, пластике, керамической плитке, нержавеющей стали и линолеуме.Победить коронавирус могут дезинфицирующие средства. По словам специалистов, спирты из этила и изопропанола уничтожают тысячи вирусных частиц за полминуты. Такую же эффективность обнаружили у антисептиков, содержащих хлор.Более медленными оказались средства, созданные на основе третичных аминов и четвертичных аммониевых соединений – органических веществ, производных от аммиака. Такие антисептики убивают COVID-19 за нескольких минут.В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости регулярного мытья рук, уборки помещений и обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей. Эти меры помогут остановить распространение коронавируса.Отметим, что ситуация с COVID-19 в России улучшается. С каждым днем прирост зараженных становится меньше. Так, за последние сутки