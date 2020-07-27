В Волгоградской области пять человек погибли в результате падения автомобиля в канал. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, ДТП случилось утром. В салоне машины ..

В Волгоградской области пять человек погибли в результате падения автомобиля в канал. Их личности устанавливаются.По предварительным данным, ДТП случилось утром. В салоне машины находились три женщины и двое мужчин. Правоохранители полагают, что водитель французской иномарки не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняются.