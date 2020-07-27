Аналитики рынка автомобильного топлива провели исследование, в ходе которого выяснили, в каких странах Европы самый дешевый бензин. Специалисты сравнили государства по объему бензина АИ-95, ..

Аналитики рынка автомобильного топлива провели исследование, в ходе которого выяснили, в каких странах Европы самый дешевый бензин. Специалисты сравнили государства по объему бензина АИ-95, который жители могут приобрести на среднюю заработную плату.Лидером рейтинга оказался Люксембург. Его граждане могут купить порядка 3,2 тысячи литров бензина. За ним следуют Норвегия и Австрия с 2,6 и 2,5 тысяч литров соответственно. Пятерку лидеров замыкают Ирландия и Великобритания. Россия оказалась на 20 месте: ее жители могут позволить себе около 924 литров бензина, передает