50-летний солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов наконец оправился от развода с экс-возлюбленной. Певец начал встречаться с новой девушкой, которая гораздо младше его.

50-летний солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов наконец оправился от развода с экс-возлюбленной. Певец начал встречаться с новой девушкой, которая гораздо младше его.Телеканал "МУЗ-ТВ" представил документальный фильм об Андрее Григорьеве-Апполонове, в котором рассказывается о творческом пути артиста и его личной жизни. Поклонники узнали, что певцу пришлось непросто после разрыва с Марией Зубковой. Он очень переживал, рассказали друзья рыжего из "Иванушек".Но теперь в его жизни, кажется, все идет к лучшему. Зубкова знает, что сейчас ее бывший муж встречается с некой брюнеткой. Экс-супруга даже уговаривала Андрея познакомить ее с новой возлюбленной. Мария хотела подсказать певцу "что и как правильно делать".Продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко добавил, что этой девушке около 20 лет. Это говорит об отличной физической форме Григорьева-Апполонова, считает он.Сам артист никаких подробностей не раскрывает. Он лишь рассказал, что однажды летел в самолете с 50-летним мужчиной, который расстался с супругой после 30 лет совместной жизни и женился на молодой девушке. Андрей признался, что хочет точно так же: "Я ему завидовал".24 Июл 2020 в 7:11 PDTНапомним, недавно Андрей Григорьев-Апполонов отметил юбилей в кругу друзей и коллег. Вечеринку посетили несколько сотен человек, в том числе Ольга Бузова, которая .