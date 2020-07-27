Психиатр Евгений Фомин считает, что мужчинам необходимо плакать для сохранения психического здоровья. По словам врача, слезы помогают справиться со стрессом. Фомин отметил, что мужчинам, ..

Психиатр Евгений Фомин считает, что мужчинам необходимо плакать для сохранения психического здоровья. По словам врача, слезы помогают справиться со стрессом.Фомин отметил, что мужчинам, которые сдерживают свои эмоции, тяжелее бороться с жизненными трудностями. Медик обратил внимание, что вместе со слезами организм избавляется от токсинов и веществ, которые способствуют стрессу.