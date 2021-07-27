Фонд капитального ремонта решил «Toyota Camry» за 2 млн 150 тысяч рублей. Лот уже размещён на сайте госзакупок. Поставщиком станет ООО «Агат-Центр» из Нижнего Новгорода. В ходе торгов цена контракта ..

Фонд капитального ремонта решил «Toyota Camry» за 2 млн 150 тысяч рублей. Лот уже размещён на сайте госзакупок. Поставщиком станет ООО «Агат-Центр» из Нижнего Новгорода. В ходе торгов цена контракта не снизилась.Чёрная легковушка будет 2021 года выпуска, с бензиновым двигателем и вариатором. Мощность двигателя составит не менее 150 лошадиных сил. В комплектацию войдут задние датчики парковки, камера заднего вида, аудиосистема, двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла.Напомним, что в 2020 году регоператор хотел приобрести «Hyundai Santa Fe», но впоследствии отказался от этой идеи.Ранее мы сообщали, что в Коврове местный колледж готовится