Сотрудникии Госохотинспекции постоянно проводят рейды и выездные обследования на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий.

Сотрудники Госохотинспекции регулярно проводят рейды и выездные проверки в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях. За полгода было осуществлено 861 рейд, в ходе которых были выявлены нарушения Правил охоты.В Муромском районе был задержан гражданин, который в весенний сезон охоты передвигался с ружьем, готовым к стрельбе. Также зафиксировано 10 случаев незаконной добычи охотничьих ресурсов. По всем этим инцидентам были направлены заявления в органы полиции.