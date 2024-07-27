28-го июля владимирцев приглашают в Загородный парк на праздник «Сабантуй» Напомним, с 1999-го...

28-го июля владимирцев приглашают в Загородный парк на праздник «Сабантуй»Напомним, с 1999-го года Владимирская региональная общественная организация «Автономия татар Владимирской области» проводит Областной татаро-башкирский народный праздник «Сабан туе» («Сабантуй»).Это мероприятие призвано познакомить жителей региона с традициями и обрядами татарского народа, имеющими тысячелетнюю историю.Например, самых смелых ждёт главное состязание - по народной борьбе «Көрәш».В этот день площадка праздника традиционно наполняется ароматами национальной кухни, лучшие повара общины приготовят блюда по старинным рецептам.Со временем Владимирский “Сабан туе” (“Сабантуй”) стал ещё и праздником дружбы – Дружбы народов, проживающих на Владимирской земле.В программе: праздничный концерт, народные игры и конкурсы для всей семьи, «восточный базар» и многое другое.Мероприятие пройдёт 28-го июля 2024 года в 12.00 в Загородном парке, информируют организаторы мероприятия.Смотрите также:Председатель Совета Автономии татар Владимирской области Макатдэс Муртазин рассказал о программе праздника "Сабантуй"https://vladtv.ru/culture/156819/Фото: Архив ГТРК «Владимир»